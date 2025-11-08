Današnja cena Ponzimon

Današnja cena kriptovalute Ponzimon (PONZI) v živo je $ 0.00711753, s spremembo 8.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PONZI v USD je $ 0.00711753 na PONZI.

Kriptovaluta Ponzimon je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 42,050, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.91M PONZI. V zadnjih 24 urah se je PONZI trgovalo med $ 0.00527682 (najnižje) in $ 0.00783524 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.519954, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00421223.

V kratkoročni uspešnosti se je PONZI premaknil -0.24% v zadnji uri in -20.97% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Ponzimon (PONZI)

Tržna kapitalizacija $ 42.05K$ 42.05K $ 42.05K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 86.41K$ 86.41K $ 86.41K Zaloga v obtoku 5.91M 5.91M 5.91M Skupna ponudba 12,140,417.23641 12,140,417.23641 12,140,417.23641

Trenutna tržna kapitalizacija Ponzimon je $ 42.05K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PONZI je 5.91M, skupna ponudba pa znaša 12140417.23641. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 86.41K.