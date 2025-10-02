Tokenomika Politickle (TICKL)
Tokenomika in analiza cen Politickle (TICKL)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Politickle (TICKL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Politickle (TICKL)
Politickle is an AI-driven platform that redefines how we engage with the news. Combining sharp political satire with witty cartoons and viral memes, it takes the chaos of today's headlines and transforms them into digestible, laugh-out-loud commentary. With a focus on exposing the absurdities of modern politics, culture, and media, Politickle aims to entertain, inform, and spark conversations.
More than just a satirical news brand, Politickle is a movement for critical thinking and humor in a world often bogged down by noise and bias. Leveraging cutting-edge AI tools, it crafts timely content that resonates with a millennial audience hungry for smart, irreverent takes on current events. From hilarious memes to biting commentary, Politickle delivers the punchline we all need to navigate the nonsense.
Tokenomika Politickle (TICKL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Politickle (TICKL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov TICKL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TICKL.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
