Današnja cena POLAR AI

Današnja cena kriptovalute POLAR AI (POLAR) v živo je $ 0.00013088, s spremembo 10.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POLAR v USD je $ 0.00013088 na POLAR.

Kriptovaluta POLAR AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 130,882, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B POLAR. V zadnjih 24 urah se je POLAR trgovalo med $ 0.00011877 (najnižje) in $ 0.00013184 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00025265, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00010361.

V kratkoročni uspešnosti se je POLAR premaknil -0.44% v zadnji uri in -5.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije POLAR AI (POLAR)

Tržna kapitalizacija $ 130.88K$ 130.88K $ 130.88K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 130.88K$ 130.88K $ 130.88K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

