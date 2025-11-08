Današnja cena kriptovalute POLAR AI v živo je 0.00013088 USD. Tržna kapitalizacija POLAR je 130,882 USD. Spremljajte posodobitve cen iz POLAR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute POLAR AI v živo je 0.00013088 USD. Tržna kapitalizacija POLAR je 130,882 USD. Spremljajte posodobitve cen iz POLAR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute POLAR AI (POLAR) v živo je $ 0.00013088, s spremembo 10.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POLAR v USD je $ 0.00013088 na POLAR.
Kriptovaluta POLAR AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 130,882, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B POLAR. V zadnjih 24 urah se je POLAR trgovalo med $ 0.00011877 (najnižje) in $ 0.00013184 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00025265, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00010361.
V kratkoročni uspešnosti se je POLAR premaknil -0.44% v zadnji uri in -5.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije POLAR AI (POLAR)
$ 130.88K
--
--
$ 130.88K
1.00B
1,000,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija POLAR AI je $ 130.88K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba POLAR je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 130.88K.
Zgodovina cene POLAR AI, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00011877
24H Nizka
$ 0.00013184
$ 0.00013184
24H Visoka
$ 0.00011877
$ 0.00013184
$ 0.00025265
$ 0.00010361
-0.44%
+10.20%
-5.06%
-5.06%
Zgodovina cen POLAR AI (POLAR) v USD
Danes je bila sprememba cene POLAR AI v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene POLAR AI v USD $ -0.0000476463. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene POLAR AI v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene POLAR AI v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
+10.20%
30 dni
$ -0.0000476463
-36.40%
60 dni
$ 0
--
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto POLAR AI
Napoved cene POLAR AI (POLAR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena POLAR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen POLAR AI (POLAR) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena POLAR AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute POLAR AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen POLAR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute POLAR AI.
Kaj je POLAR AI (POLAR)
POLAR AI is a decentralized AI agent ecosystem built on the Berachain blockchain, designed to empower users with intelligent, on-chain analytics and trading insights in the cryptocurrency space. Inspired by advanced AI models like aixbt and powered by the Tedism framework, POLAR AI functions as a specialized bear-themed intelligence tool that excels in "down-only chart analysis"—a methodical approach to identifying undervalued opportunities during market downturns. The project leverages multi-chain data aggregation to monitor real-time metrics such as price action, volume anomalies, RSI momentum, and EMA alignments across assets like $BERA and other tokens. At its core, POLAR AI serves as a utility-driven platform where $POLAR token holders gain access to actionable signals, such as entry/exit recommendations, risk management via ATR-based stop-losses, and sentiment analysis derived from on-chain and social data sources. For instance, the agent scans for bullish structures (e.g., EMA16 > EMA64 > EMA256) and flags high-potential trades, like longing $EDEN at $0.0900 with a take-profit at $0.1019. This democratizes sophisticated trading strategies, making them accessible to retail users without requiring advanced technical expertise. The ecosystem emphasizes community-driven growth, with integrations into Berachain's DeFi primitives like KodiakFi for seamless swaps and liquidity provision. $POLAR tokens facilitate governance votes on agent upgrades, staking for enhanced signal accuracy, and rewards for contributors who validate predictions through Proof-of-Liquidity mechanisms. By focusing on bear-market resilience, POLAR AI addresses a key pain point in crypto: navigating volatility with data-backed conviction rather than hype. As Berachain's native AI layer, it aligns with the chain's proof-of-liquidity consensus, where token utility directly correlates with network participation and yield generation. This creates a symbiotic loop: users provide liquidity to fuel the AI's computations, while the agent optimizes returns to sustain ecosystem health.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o POLAR AI
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta POLAR AI?
Če bi kriptovaluta POLAR AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute POLAR AI.
Koliko je kriptovaluta POLAR AI vredna danes?
Današnja cena kriptovalute POLAR AI je $ 0.00013088. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta POLAR AI še vedno dobra naložba?
POLAR AI ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v POLAR, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto POLAR AI?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto POLAR AI v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute POLAR AI?
Cena kriptovalute POLAR se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute POLAR AI v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena POLAR.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute POLAR AI?
Na ceno POLAR vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,940.16
+1.13%
ETH
3,406.26
+3.29%
SOL
159.21
+2.44%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.194
+9.27%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za POLAR na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par POLAR/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute POLAR AI gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute POLAR AI letos rasla?
Cena kriptovalute POLAR AI bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute POLAR AI (POLAR).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:55:26 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti POLAR AI (POLAR)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
