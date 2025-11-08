Današnja cena POL Staked WBERA

Današnja cena kriptovalute POL Staked WBERA (SWBERA) v živo je $ 1.98, s spremembo 7.21 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SWBERA v USD je $ 1.98 na SWBERA.

Kriptovaluta POL Staked WBERA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 31,136,914, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 15.69M SWBERA. V zadnjih 24 urah se je SWBERA trgovalo med $ 1.82 (najnižje) in $ 2.03 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 6.33, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.68.

V kratkoročni uspešnosti se je SWBERA premaknil +2.03% v zadnji uri in -11.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije POL Staked WBERA (SWBERA)

Tržna kapitalizacija $ 31.14M$ 31.14M $ 31.14M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 31.14M$ 31.14M $ 31.14M Zaloga v obtoku 15.69M 15.69M 15.69M Skupna ponudba 15,689,257.06509547 15,689,257.06509547 15,689,257.06509547

Trenutna tržna kapitalizacija POL Staked WBERA je $ 31.14M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SWBERA je 15.69M, skupna ponudba pa znaša 15689257.06509547. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 31.14M.