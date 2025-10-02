Odkrijte ključne vpoglede v PokPok Golden Egg (PEGG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PokPok Golden Egg (PEGG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

At PokPok, every stage of an option’s lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok’s Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PEGG, raziščite ceno žetona PEGG v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov PEGG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike PokPok Golden Egg (PEGG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

