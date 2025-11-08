Današnja cena PokPok Agent Brain by Virtuals

Današnja cena kriptovalute PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) v živo je $ 0.00230382, s spremembo 3.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CTDA v USD je $ 0.00230382 na CTDA.

Kriptovaluta PokPok Agent Brain by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 372,033, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 161.53M CTDA. V zadnjih 24 urah se je CTDA trgovalo med $ 0.00218366 (najnižje) in $ 0.00275991 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01343034, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00120611.

V kratkoročni uspešnosti se je CTDA premaknil -0.97% v zadnji uri in -21.41% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Tržna kapitalizacija $ 372.03K$ 372.03K $ 372.03K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Zaloga v obtoku 161.53M 161.53M 161.53M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija PokPok Agent Brain by Virtuals je $ 372.03K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CTDA je 161.53M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.30M.