From gaming roots to memecoin. The image that started it all featured streamer Ryan "Gootecks" Gutierrez with a shocked or surprised expression during a viral moment, eventually becoming one of the most iconic Twitch emotes. Pog is all about that raw emotion and capturing a moment in time. Scored a Victory Royale live on stream? POG. Born from gaming culture, our project now brings the pog spirit to life through a penguin inspired by the classic Pingu animations—arguably one of the first true poggers. The heart of our project is simple: anyone can pog, and a pog moment can happen anytime, anywhere. In the world of crypto, there are endless pog moments, from life-changing events to unforgettable experiences.
Tokenomika Pog (POG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Pog (POG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov POG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov POG.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko POG, raziščite ceno žetona POG v živo!
Napoved cene POG
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal POG? Naša stran za napovedovanje cen POG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
