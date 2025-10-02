Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Pog (POG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

From gaming roots to memecoin. The image that started it all featured streamer Ryan "Gootecks" Gutierrez with a shocked or surprised expression during a viral moment, eventually becoming one of the most iconic Twitch emotes. Pog is all about that raw emotion and capturing a moment in time. Scored a Victory Royale live on stream? POG. Born from gaming culture, our project now brings the pog spirit to life through a penguin inspired by the classic Pingu animations—arguably one of the first true poggers. The heart of our project is simple: anyone can pog, and a pog moment can happen anytime, anywhere. In the world of crypto, there are endless pog moments, from life-changing events to unforgettable experiences.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal POG? Naša stran za napovedovanje cen POG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

