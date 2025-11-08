Današnja cena Pockemy

Današnja cena kriptovalute Pockemy (PKM) v živo je --, s spremembo 3.82 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PKM v USD je -- na PKM.

Kriptovaluta Pockemy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 700,123, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.92M PKM. V zadnjih 24 urah se je PKM trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03301221, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PKM premaknil +1.63% v zadnji uri in -3.58% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Pockemy (PKM)

Tržna kapitalizacija $ 700.12K$ 700.12K $ 700.12K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 700.12K$ 700.12K $ 700.12K Zaloga v obtoku 999.92M 999.92M 999.92M Skupna ponudba 999,922,701.743814 999,922,701.743814 999,922,701.743814

Trenutna tržna kapitalizacija Pockemy je $ 700.12K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PKM je 999.92M, skupna ponudba pa znaša 999922701.743814. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 700.12K.