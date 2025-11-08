Današnja cena PLURcoin

Današnja cena kriptovalute PLURcoin (PLUR) v živo je $ 0.00017206, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PLUR v USD je $ 0.00017206 na PLUR.

Kriptovaluta PLURcoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 188,747, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.10B PLUR. V zadnjih 24 urah se je PLUR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00022573, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00015891.

V kratkoročni uspešnosti se je PLUR premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PLURcoin (PLUR)

Tržna kapitalizacija $ 188.75K$ 188.75K $ 188.75K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.65M$ 9.65M $ 9.65M Zaloga v obtoku 1.10B 1.10B 1.10B Skupna ponudba 56,097,013,924.83797 56,097,013,924.83797 56,097,013,924.83797

