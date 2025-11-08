Današnja cena Plume Staked ETH

Današnja cena kriptovalute Plume Staked ETH (PETH) v živo je $ 3,357.1, s spremembo 6.25 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PETH v USD je $ 3,357.1 na PETH.

Kriptovaluta Plume Staked ETH je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 155,493, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 46.31 PETH. V zadnjih 24 urah se je PETH trgovalo med $ 3,153.29 (najnižje) in $ 3,414.4 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 4,947.99, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 3,072.06.

V kratkoročni uspešnosti se je PETH premaknil -0.21% v zadnji uri in -12.10% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Plume Staked ETH (PETH)

Tržna kapitalizacija $ 155.49K$ 155.49K $ 155.49K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 155.49K$ 155.49K $ 155.49K Zaloga v obtoku 46.31 46.31 46.31 Skupna ponudba 46.30533766795775 46.30533766795775 46.30533766795775

Trenutna tržna kapitalizacija Plume Staked ETH je $ 155.49K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PETH je 46.31, skupna ponudba pa znaša 46.30533766795775. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 155.49K.