Odkrijte ključne vpoglede v PlinkoIncinerator (PLINC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PlinkoIncinerator (PLINC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Plinko Incinerator is a Solana-based utility platform that allows users to burn unwanted tokens, NFTs, and dust from their wallets, reclaiming the associated SOL. This reduces wallet clutter and unlocks value from previously worthless assets. The platform also features a gamified system where reclaimed SOL can be used to play a custom Plinko game with real payout mechanics. $PLINC is the governance and utility token that powers the platform, offering reduced fees, staking, governance rights, and exclusive access to future features.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PLINC, raziščite ceno žetona PLINC v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov PLINC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike PlinkoIncinerator (PLINC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PLINC? Naša stran za napovedovanje cen PLINC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

