Tokenomika PLANZ (Z)

Tokenomika PLANZ (Z)

Odkrijte ključne vpoglede v PLANZ (Z), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:18:07 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen PLANZ (Z)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PLANZ (Z), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M
Skupna ponudba:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0421567
$ 0.0421567$ 0.0421567
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.01580232
$ 0.01580232$ 0.01580232
Trenutna cena:
$ 0.02751159
$ 0.02751159$ 0.02751159

Informacije o PLANZ (Z)

PLANZ.inc will issue $Z as a corporate token.

Unlike tokens dedicated to specific DApps (such as games or DeFi), $Z is associated with all 10+ projects in which PLANZ.inc is involved.

How tokens will be used after buyback A certain percentage of the revenue from each project will be used to buy back $Z tokens and distribute the tokens as follows:

50% → Distributed as $Z staking rewards

50% → Stored as treasury and used for future reward distributions

This mechanism will sustainably increase the value of $Z and support the development of the entire PLANZ.inc ecosystem.

In addition, PLANZ.inc will use a portion of the revenue from each project it operates or partners with to buy back $Z.

Uradna spletna stran:
https://planz.tech/

Tokenomika PLANZ (Z): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike PLANZ (Z) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov Z, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov Z.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko Z, raziščite ceno žetona Z v živo!

Napoved cene Z

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal Z? Naša stran za napovedovanje cen Z združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti