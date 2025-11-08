Današnja cena Plantfun

Današnja cena kriptovalute Plantfun (PLANTFUN) v živo je $ 0.00000614, s spremembo 3.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PLANTFUN v USD je $ 0.00000614 na PLANTFUN.

Kriptovaluta Plantfun je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,083.29, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 991.43M PLANTFUN. V zadnjih 24 urah se je PLANTFUN trgovalo med $ 0.00000586 (najnižje) in $ 0.00000637 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00016458, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000562.

V kratkoročni uspešnosti se je PLANTFUN premaknil -0.84% v zadnji uri in -14.72% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Plantfun (PLANTFUN)

Tržna kapitalizacija $ 6.08K$ 6.08K $ 6.08K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.08K$ 6.08K $ 6.08K Zaloga v obtoku 991.43M 991.43M 991.43M Skupna ponudba 991,434,911.0 991,434,911.0 991,434,911.0

