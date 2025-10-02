Tokenomika Plant (PLANT)

Odkrijte ključne vpoglede v Plant (PLANT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Plant (PLANT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Plant (PLANT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 139.38K
Skupna ponudba:
$ 1000.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 1000.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 139.38K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00234174
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00013938
Informacije o Plant (PLANT)

Plant is a SocialFi project hosted on Solana, combining AI-driven functionality with community engagement. The project features an evolving AI agent represented as a digital plant that grows smarter through user interactions. Community members train the Plant by suggesting tokens and providing context via X. These interactions enable the Plant to build memory, predict token trends, and develop its AI capabilities.

Participants are incentivized through token-based airdrops ("raindrops") determined by their interaction level, creating a gamified and rewarding ecosystem. Plant integrates predictive analytics, decentralized finance elements, and community-driven AI evolution, offering a unique platform where users actively shape the project's growth and benefit from its insights.

This combination of AI, community input, and decentralized rewards establishes Plant as an innovative leader in the SocialFi space.

Uradna spletna stran:
https://plant.fun/

Tokenomika Plant (PLANT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Plant (PLANT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PLANT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PLANT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PLANT, raziščite ceno žetona PLANT v živo!

Napoved cene PLANT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PLANT? Naša stran za napovedovanje cen PLANT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

