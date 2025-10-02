Odkrijte ključne vpoglede v Plankton in Pain (AAAHHM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

With a dedicated team and a vibrant community, $AAAHHM Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

Plankton in Pain is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov AAAHHM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Plankton in Pain (AAAHHM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

