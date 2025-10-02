Tokenomika Plankton in Pain (AAAHHM)

Odkrijte ključne vpoglede v Plankton in Pain (AAAHHM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 12:15:20 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Plankton in Pain (AAAHHM)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Plankton in Pain (AAAHHM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 38.99K
Skupna ponudba:
$ 999.97M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.97M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 38.99K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.070298
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Plankton in Pain (AAAHHM)

Plankton getting served in 4k

Plankton in Pain is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

With a dedicated team and a vibrant community, $AAAHHM Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .

Uradna spletna stran:
https://www.aaahhm.meme/

Tokenomika Plankton in Pain (AAAHHM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Plankton in Pain (AAAHHM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AAAHHM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AAAHHM.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AAAHHM, raziščite ceno žetona AAAHHM v živo!

Napoved cene AAAHHM

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AAAHHM? Naša stran za napovedovanje cen AAAHHM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

