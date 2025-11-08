Današnja cena kriptovalute Pitaya v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija PITAYA je 86,540 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PITAYA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Pitaya v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija PITAYA je 86,540 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PITAYA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Pitaya (PITAYA) v živo je --, s spremembo 0.65 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PITAYA v USD je -- na PITAYA.
Kriptovaluta Pitaya je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 86,540, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.81M PITAYA. V zadnjih 24 urah se je PITAYA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je PITAYA premaknil -4.69% v zadnji uri in +1.99% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije Pitaya (PITAYA)
$ 86.54K
$ 86.54K$ 86.54K
--
----
$ 86.59K
$ 86.59K$ 86.59K
998.81M
998.81M 998.81M
999,383,921.997011
999,383,921.997011 999,383,921.997011
Trenutna tržna kapitalizacija Pitaya je $ 86.54K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PITAYA je 998.81M, skupna ponudba pa znaša 999383921.997011. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 86.59K.
Zgodovina cene Pitaya, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
-4.69%
-0.64%
+1.99%
+1.99%
Zgodovina cen Pitaya (PITAYA) v USD
Danes je bila sprememba cene Pitaya v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Pitaya v USD $ 0. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Pitaya v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Pitaya v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
-0.64%
30 dni
$ 0
-37.75%
60 dni
$ 0
--
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto Pitaya
Napoved cene Pitaya (PITAYA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PITAYA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Pitaya (PITAYA) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Pitaya lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Pitaya v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PITAYA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Pitaya.
Kaj je Pitaya (PITAYA)
It’s a MeM coin with real life utility
There is a growing demand for exotic fruit products globally, contributing to the possibility of linking agricultural production in Kenya to consumers all over the world. The world loves exotic fruit. Kenya has the best climates in which to grow the most beautiful and delicious dragon fruit found anywhere on earth. But what is lacking is an authentic, transparent, and efficient - and 1 dare say fun - way to link those two worlds together. Conventional supply chains struggle with providing authenticity, transparency, and reliability. This model aims to create an authentic, transparent, and efficient pathway globally for the distribution of Kenyan dragonfruit using blockchain technology.
SPitaya is not just another memecoin with a catchy name. It is also a tangible asset that is backed by perhaps the greatest fruit on God's green earth. SPitaya wants to provide a tangible asset that is backed by agricultural produce. The aim is to create a globally distributed direct trade for dragon fruit, while combining a strong economic model and a decentralized operational structure.
Here’s the mechanics:
You can redeem $Pitaya for real dragon fruit.
We're building the dApp for redemptions.
In simple terms:
1 kg = $10 worth of $Pitaya
Shipping = Paid in $USDC
It’s a MeM coin with real life utility
There is a growing demand for exotic fruit products globally, contributing to the possibility of linking agricultural production in Kenya to consumers all over the world. The world loves exotic fruit. Kenya has the best climates in which to grow the most beautiful and delicious dragon fruit found anywhere on earth. But what is lacking is an authentic, transparent, and efficient - and 1 dare say fun - way to link those two worlds together. Conventional supply chains struggle with providing authenticity, transparency, and reliability. This model aims to create an authentic, transparent, and efficient pathway globally for the distribution of Kenyan dragonfruit using blockchain technology.
SPitaya is not just another memecoin with a catchy name. It is also a tangible asset that is backed by perhaps the greatest fruit on God's green earth. SPitaya wants to provide a tangible asset that is backed by agricultural produce. The aim is to create a globally distributed direct trade for dragon fruit, while combining a strong economic model and a decentralized operational structure.
Here’s the mechanics:
You can redeem $Pitaya for real dragon fruit.
We're building the dApp for redemptions.
In simple terms:
1 kg = $10 worth of $Pitaya
Shipping = Paid in $USDC
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Če bi kriptovaluta Pitaya rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Pitaya.
Koliko je kriptovaluta Pitaya vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Pitaya je --. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Pitaya še vedno dobra naložba?
Pitaya ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v PITAYA, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Pitaya?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Pitaya v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Pitaya?
Cena kriptovalute PITAYA se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Pitaya v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena PITAYA.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Pitaya?
Na ceno PITAYA vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,951.49
+1.14%
ETH
3,406.11
+3.29%
SOL
159.2
+2.43%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1973
+9.57%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za PITAYA na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par PITAYA/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Pitaya gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Pitaya letos rasla?
Cena kriptovalute Pitaya bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Pitaya (PITAYA).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:54:37 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.