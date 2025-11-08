Današnja cena Pitaya

Današnja cena kriptovalute Pitaya (PITAYA) v živo je --, s spremembo 0.65 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PITAYA v USD je -- na PITAYA.

Kriptovaluta Pitaya je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 86,540, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.81M PITAYA. V zadnjih 24 urah se je PITAYA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PITAYA premaknil -4.69% v zadnji uri in +1.99% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Pitaya (PITAYA)

Tržna kapitalizacija $ 86.54K$ 86.54K $ 86.54K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 86.59K$ 86.59K $ 86.59K Zaloga v obtoku 998.81M 998.81M 998.81M Skupna ponudba 999,383,921.997011 999,383,921.997011 999,383,921.997011

Trenutna tržna kapitalizacija Pitaya je $ 86.54K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PITAYA je 998.81M, skupna ponudba pa znaša 999383921.997011. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 86.59K.