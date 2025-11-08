Današnja cena PILSO OS

Današnja cena kriptovalute PILSO OS (PILSO) v živo je --, s spremembo 0.81 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PILSO v USD je -- na PILSO.

Kriptovaluta PILSO OS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 17,220.73, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 82.23M PILSO. V zadnjih 24 urah se je PILSO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.005568, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PILSO premaknil -- v zadnji uri in -10.86% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PILSO OS (PILSO)

Tržna kapitalizacija $ 17.22K$ 17.22K $ 17.22K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 20.94K$ 20.94K $ 20.94K Zaloga v obtoku 82.23M 82.23M 82.23M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

