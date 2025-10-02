Tokenomika PIGU (PIGU)
Tokenomika in analiza cen PIGU (PIGU)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PIGU (PIGU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o PIGU (PIGU)
PIGU is a memecoin launched on the Sui blockchain, designed to raise awareness of Sui's innovative technology and builder community. Unlike other projects, PIGU takes a fun and lighthearted approach, using its clumsy and charming mascot to engage users through high-quality animations and memes. The goal is to make blockchain technology more approachable by highlighting the unique features of Sui in a relatable, entertaining way. By leveraging humor and creativity, PIGU helps with bridging the gap between the blockchain world and everyday users, making it easier for newcomers to understand and appreciate what Sui has to offer.
Tokenomika PIGU (PIGU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike PIGU (PIGU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov PIGU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PIGU.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko PIGU, raziščite ceno žetona PIGU v živo!
Napoved cene PIGU
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PIGU? Naša stran za napovedovanje cen PIGU združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
