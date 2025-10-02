Odkrijte ključne vpoglede v PIGU (PIGU), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PIGU (PIGU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

PIGU is a memecoin launched on the Sui blockchain, designed to raise awareness of Sui's innovative technology and builder community. Unlike other projects, PIGU takes a fun and lighthearted approach, using its clumsy and charming mascot to engage users through high-quality animations and memes. The goal is to make blockchain technology more approachable by highlighting the unique features of Sui in a relatable, entertaining way. By leveraging humor and creativity, PIGU helps with bridging the gap between the blockchain world and everyday users, making it easier for newcomers to understand and appreciate what Sui has to offer.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PIGU, raziščite ceno žetona PIGU v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov PIGU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike PIGU (PIGU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PIGU? Naša stran za napovedovanje cen PIGU združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

