Današnja cena PIGEONS

Današnja cena kriptovalute PIGEONS (PIGEONS) v živo je $ 0.002817, s spremembo 0.65 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PIGEONS v USD je $ 0.002817 na PIGEONS.

Kriptovaluta PIGEONS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 896,321, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 318.82M PIGEONS. V zadnjih 24 urah se je PIGEONS trgovalo med $ 0.00271144 (najnižje) in $ 0.00298877 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00553629, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PIGEONS premaknil -0.57% v zadnji uri in -35.90% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PIGEONS (PIGEONS)

Tržna kapitalizacija $ 896.32K$ 896.32K $ 896.32K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 902.44K$ 902.44K $ 902.44K Zaloga v obtoku 318.82M 318.82M 318.82M Skupna ponudba 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001

