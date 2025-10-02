Tokenomika Pico ($PICO)
Tokenomika in analiza cen Pico ($PICO)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Pico ($PICO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Pico ($PICO)
Pico is one of the flagship IPs of Abstract Chain—a mischievous, emotionally resonant penguin shaping a new cultural narrative. With a distinct visual identity, 100M+ views across social platforms, and a strong content pipeline (animation, lore, more), Pico is built to scale across media, community, and on-chain integrations within the Abstract ecosystem. Pico escaped, and now he's taking over the chain.
Tokenomika Pico ($PICO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Pico ($PICO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov $PICO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov $PICO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko $PICO, raziščite ceno žetona $PICO v živo!
Napoved cene $PICO
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $PICO? Naša stran za napovedovanje cen $PICO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti