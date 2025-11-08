Današnja cena Pi Network Dog

Današnja cena kriptovalute Pi Network Dog (PIDOG) v živo je --, s spremembo 2.80 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PIDOG v USD je -- na PIDOG.

Kriptovaluta Pi Network Dog je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 195,427, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.23T PIDOG. V zadnjih 24 urah se je PIDOG trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PIDOG premaknil -0.01% v zadnji uri in -8.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Pi Network Dog (PIDOG)

Tržna kapitalizacija $ 195.43K$ 195.43K $ 195.43K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Zaloga v obtoku 5.23T 5.23T 5.23T Skupna ponudba 31,415,828,110,723.04 31,415,828,110,723.04 31,415,828,110,723.04

Trenutna tržna kapitalizacija Pi Network Dog je $ 195.43K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PIDOG je 5.23T, skupna ponudba pa znaša 31415828110723.04. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.17M.