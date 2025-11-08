BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Pi Network Dog v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija PIDOG je 195,427 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PIDOG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o PIDOG

Informacije o ceni PIDOG

Kaj je PIDOG

Uradna spletna stran PIDOG

Tokenomika PIDOG

Napoved cen PIDOG

Pi Network Dog Logotip

Pi Network Dog Cena (PIDOG)

Nerazporejeno

Cena 1 PIDOG v USD v živo:

--
----
+2.70%1D
USD
Pi Network Dog (PIDOG) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:54:14 (UTC+8)

Današnja cena Pi Network Dog

Današnja cena kriptovalute Pi Network Dog (PIDOG) v živo je --, s spremembo 2.80 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PIDOG v USD je -- na PIDOG.

Kriptovaluta Pi Network Dog je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 195,427, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.23T PIDOG. V zadnjih 24 urah se je PIDOG trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PIDOG premaknil -0.01% v zadnji uri in -8.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Pi Network Dog (PIDOG)

$ 195.43K
$ 195.43K$ 195.43K

--
----

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

5.23T
5.23T 5.23T

31,415,828,110,723.04
31,415,828,110,723.04 31,415,828,110,723.04

Trenutna tržna kapitalizacija Pi Network Dog je $ 195.43K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PIDOG je 5.23T, skupna ponudba pa znaša 31415828110723.04. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.17M.

Zgodovina cene Pi Network Dog, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

+2.80%

-8.05%

-8.05%

Zgodovina cen Pi Network Dog (PIDOG) v USD

Danes je bila sprememba cene Pi Network Dog v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Pi Network Dog v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Pi Network Dog v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Pi Network Dog v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+2.80%
30 dni$ 0-3.27%
60 dni$ 0+52.31%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Pi Network Dog

Napoved cene Pi Network Dog (PIDOG) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PIDOG v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Pi Network Dog (PIDOG) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Pi Network Dog lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kaj je Pi Network Dog (PIDOG)

PIDOG is a community-driven meme coin created with the mission to promote and actively support the Pi Network ecosystem. Designed to be more than just a typical meme coin, PIDOG aims to amplify awareness and foster deeper engagement with the Pi Network by leveraging its fun, relatable, and engaging branding. The project recognizes the immense potential of combining the viral nature of meme culture with the ever-growing crypto community, creating an avenue for Pi Network users to connect with the broader cryptocurrency space in a unique and innovative way.

By acting as both a promotional tool and a community symbol, PIDOG seeks to bridge the gap between lighthearted crypto entertainment and meaningful blockchain adoption. Its playful yet purpose-driven approach makes it stand out, ensuring that it not only appeals to crypto enthusiasts but also resonates with Pi Network’s global community of millions of users. Through this synergy, PIDOG continues to grow as a vibrant and influential presence within the crypto landscape.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu.

Vir Pi Network Dog (PIDOG)

Uradna spletna stran

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Pi Network Dog?
Če bi kriptovaluta Pi Network Dog rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Pi Network Dog.
Pomembne panožne novosti Pi Network Dog (PIDOG)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.