Tokenomika Phoenixcoin (PXC)
Tokenomika in analiza cen Phoenixcoin (PXC)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Phoenixcoin (PXC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Phoenixcoin (PXC)
Phoenixcoin was founded by Phenix Crypto Systems Network Inc., owned and operated by John Carmiche (JohnCar) and Michael Burns (iamatrix). The first block was mined (generated) on the 8th of May 2013, but the currency wasn't released to public until about 20000 blocks which resulted in a pre-mine of about 1 million coins. The original name was Phenixcoin. The coin was supposed to be used for various projects by the founding company such as Phenix Poker or Phenix Safe Trade.
On the 11th of July 2013, Phoenixcoin together with Feathercoin and Worldcoin established the UNOCS (United Open Currency Solutions), an alliance aimed at joint development and promotion. Unfortunately, the alliance fell apart later due to poor development and project management after the withdrawal of Feathercoin.
Tokenomika Phoenixcoin (PXC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Phoenixcoin (PXC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov PXC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PXC.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko PXC, raziščite ceno žetona PXC v živo!
Napoved cene PXC
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PXC? Naša stran za napovedovanje cen PXC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti