Tokenomika Phoenixcoin (PXC)

Tokenomika Phoenixcoin (PXC)

Odkrijte ključne vpoglede v Phoenixcoin (PXC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:12:36 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Phoenixcoin (PXC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Phoenixcoin (PXC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M
Skupna ponudba:
$ 92.74M
$ 92.74M$ 92.74M
Razpoložljivi obtok:
$ 92.74M
$ 92.74M$ 92.74M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.102731
$ 0.102731$ 0.102731
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cena:
$ 0.01417779
$ 0.01417779$ 0.01417779

Informacije o Phoenixcoin (PXC)

Phoenixcoin was founded by Phenix Crypto Systems Network Inc., owned and operated by John Carmiche (JohnCar) and Michael Burns (iamatrix). The first block was mined (generated) on the 8th of May 2013, but the currency wasn't released to public until about 20000 blocks which resulted in a pre-mine of about 1 million coins. The original name was Phenixcoin. The coin was supposed to be used for various projects by the founding company such as Phenix Poker or Phenix Safe Trade.

On the 11th of July 2013, Phoenixcoin together with Feathercoin and Worldcoin established the UNOCS (United Open Currency Solutions), an alliance aimed at joint development and promotion. Unfortunately, the alliance fell apart later due to poor development and project management after the withdrawal of Feathercoin.

Uradna spletna stran:
http://phoenixcoin.org/

Tokenomika Phoenixcoin (PXC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Phoenixcoin (PXC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PXC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PXC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PXC, raziščite ceno žetona PXC v živo!

Napoved cene PXC

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PXC? Naša stran za napovedovanje cen PXC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti