Današnja cena Phaser Beary

Današnja cena kriptovalute Phaser Beary (PHASER) v živo je $ 0.00002142, s spremembo 0.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PHASER v USD je $ 0.00002142 na PHASER.

Kriptovaluta Phaser Beary je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 21,419, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B PHASER. V zadnjih 24 urah se je PHASER trgovalo med $ 0.00002121 (najnižje) in $ 0.00002283 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00035804, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001422.

V kratkoročni uspešnosti se je PHASER premaknil -0.56% v zadnji uri in -54.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Phaser Beary (PHASER)

Tržna kapitalizacija $ 21.42K$ 21.42K $ 21.42K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 21.42K$ 21.42K $ 21.42K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Phaser Beary je $ 21.42K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PHASER je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 21.42K.