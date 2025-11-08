BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Phaser Beary v živo je 0.00002142 USD. Tržna kapitalizacija PHASER je 21,419 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PHASER v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o PHASER

Informacije o ceni PHASER

Kaj je PHASER

Uradna spletna stran PHASER

Tokenomika PHASER

Napoved cen PHASER

Phaser Beary Logotip

Phaser Beary Cena (PHASER)

Nerazporejeno

Cena 1 PHASER v USD v živo:

--
----
+1.70%1D
USD
Phaser Beary (PHASER) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:39:19 (UTC+8)

Današnja cena Phaser Beary

Današnja cena kriptovalute Phaser Beary (PHASER) v živo je $ 0.00002142, s spremembo 0.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PHASER v USD je $ 0.00002142 na PHASER.

Kriptovaluta Phaser Beary je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 21,419, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B PHASER. V zadnjih 24 urah se je PHASER trgovalo med $ 0.00002121 (najnižje) in $ 0.00002283 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00035804, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001422.

V kratkoročni uspešnosti se je PHASER premaknil -0.56% v zadnji uri in -54.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Phaser Beary (PHASER)

$ 21.42K
$ 21.42K

--
--

$ 21.42K
$ 21.42K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Phaser Beary je $ 21.42K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PHASER je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 21.42K.

Zgodovina cene Phaser Beary, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00002121
$ 0.00002121
24H Nizka
$ 0.00002283
$ 0.00002283
24H Visoka

$ 0.00002121
$ 0.00002121

$ 0.00002283
$ 0.00002283

$ 0.00035804
$ 0.00035804

$ 0.00001422
$ 0.00001422

-0.56%

-0.17%

-54.57%

-54.57%

Zgodovina cen Phaser Beary (PHASER) v USD

Danes je bila sprememba cene Phaser Beary v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Phaser Beary v USD $ -0.0000061399.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Phaser Beary v USD $ -0.0000143074.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Phaser Beary v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-0.17%
30 dni$ -0.0000061399-28.66%
60 dni$ -0.0000143074-66.79%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Phaser Beary

Napoved cene Phaser Beary (PHASER) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PHASER v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Phaser Beary (PHASER) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Phaser Beary lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Phaser Beary v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PHASER za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Phaser Beary.

Kaj je Phaser Beary (PHASER)

Meet the Phaser Beary The laziest bear to ever accidentally mint himself into the XRP blockchain. He’s not your average pixel-pumped NFT character. Nope. He’s unbothered, unimpressed, and perpetually halfway between a nap and existential dread. Born from pure indifference and running on low energy (literally and emotionally), Phaser Beary doesn’t chase hype – hype chases him and gives up halfway. With his half-lidded stare and resting “meh” face, this bear is a satirical middle paw to all the try-hard NFT projects flooding your feed. The official meme token of $Phaser Beary, the internet’s most gloriously unmotivated bear. Accidentally minted into the XRP Ledger during what was probably a nap, this bear didn’t set out to make a token… but here it is. Why? Because effort is overrated and utility is a scam (probably). $Phaser Beary isn’t here to pump your bags. He’s here to lie down and mildly exist in digital form – somewhere between hibernation and existential dread. He has no roadmap, no use case, and absolutely no interest in being “the next big thing.“ And that’s exactly why he might be. Forget staking, farming, or whatever buzzword is trending this week. $Phaser runs on vibes and sarcasm – and thanks to the XRP Ledger, it’s fast, cheap, and eco-friendly (because even lazy bears hate paying gas fees).

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Phaser Beary (PHASER)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Phaser Beary

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Phaser Beary?
Če bi kriptovaluta Phaser Beary rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Phaser Beary.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:39:19 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti Phaser Beary

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.