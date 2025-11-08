Pharmachain AI Cena (PHAI)
Današnja cena kriptovalute Pharmachain AI (PHAI) v živo je --, s spremembo 10.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PHAI v USD je -- na PHAI.
Kriptovaluta Pharmachain AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 100,949, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 166.50M PHAI. V zadnjih 24 urah se je PHAI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00142306, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je PHAI premaknil -0.06% v zadnji uri in -25.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Pharmachain AI je $ 100.95K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PHAI je 166.50M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 606.30K.
-0.06%
+10.56%
-25.06%
-25.06%
Danes je bila sprememba cene Pharmachain AI v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Pharmachain AI v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Pharmachain AI v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Pharmachain AI v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|+10.56%
|30 dni
|$ 0
|+21.32%
|60 dni
|$ 0
|-39.12%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena Pharmachain AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Pharmachain AI tells you which Pharmacy has a medicine in real time & predicts medication shortages before they occur.
The global pharmaceutical market is currently valued at approximately $1.65 trillion and is projected to reach $2.35 trillion by 2030.
The United States represents a significant portion of this market, with over 41,000 pharmacies serving a whopping 340 million people.
It is worse in emerging markets in Africa, where you have 4,500 pharmacies serving over 200 million people.
Despite the massive growth and volume of the market, distribution is poor, and medications are located far from those who need them, causing pharmacies billions in losses due to expiry, while creating artificial scarcity.
The FDA lists hundreds of essential medicines that are in shortage, but at the same time, those drugs are lying somewhere in another pharmacy about to expire.
Patients and the public are at the receiving end of this, just as we saw during the lockdown and COVID-19.
Where people died not from COVID but from underlying illnesses that were not properly managed due to the difficulty in locating their meds.
However, drug shortages are happening, and patients are at the receiving end of it.
Supply chain and med-tech expert Dr. Jay Bhaumik highlighted:
“Whether it’s a patient’s cancer treatment or critical care medication, the unpredictable availability of life-saving drugs has challenged healthcare providers around the world. The global drug shortage crisis continues to impact healthcare systems worldwide.”
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-08 07:05:00
|Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC
Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu
Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.