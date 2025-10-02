Odkrijte ključne vpoglede v Pharaohs (PHRZ), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Pharaohs (PHRZ), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Pharaohs (PHRZ) is a community-driven crypto project built on the Solana blockchain, offering a deflationary token mechanism to drive long-term value. The project blends accessibility, value growth, and decentralized engagement, with a focus on organic community expansion. It features a high-quality Web3 game where players solve complex puzzles in an immersive pharaoh-themed environment. The game is free to play, offering in-game rewards that can be exchanged for the main token, PHRZ. As the community grows, the token's value rises, incentivizing early adoption and long-term loyalty. Combining fun, education, and tangible utility, Pharaohs aims to deliver a unique experience with sustainable growth for both players and investors.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PHRZ, raziščite ceno žetona PHRZ v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov PHRZ, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Pharaohs (PHRZ) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PHRZ? Naša stran za napovedovanje cen PHRZ združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

