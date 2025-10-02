Tokenomika Pharaohs (PHRZ)
Tokenomika in analiza cen Pharaohs (PHRZ)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Pharaohs (PHRZ), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Pharaohs (PHRZ)
Pharaohs (PHRZ) is a community-driven crypto project built on the Solana blockchain, offering a deflationary token mechanism to drive long-term value. The project blends accessibility, value growth, and decentralized engagement, with a focus on organic community expansion. It features a high-quality Web3 game where players solve complex puzzles in an immersive pharaoh-themed environment. The game is free to play, offering in-game rewards that can be exchanged for the main token, PHRZ. As the community grows, the token's value rises, incentivizing early adoption and long-term loyalty. Combining fun, education, and tangible utility, Pharaohs aims to deliver a unique experience with sustainable growth for both players and investors.
Tokenomika Pharaohs (PHRZ): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Pharaohs (PHRZ) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov PHRZ, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PHRZ.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko PHRZ, raziščite ceno žetona PHRZ v živo!
Napoved cene PHRZ
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PHRZ? Naša stran za napovedovanje cen PHRZ združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
