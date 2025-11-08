Današnja cena Perps DAO

Današnja cena kriptovalute Perps DAO (PERPS) v živo je --, s spremembo 4.73 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PERPS v USD je -- na PERPS.

Kriptovaluta Perps DAO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 293,733, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B PERPS. V zadnjih 24 urah se je PERPS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00577625, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PERPS premaknil -- v zadnji uri in -15.27% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Perps DAO (PERPS)

Tržna kapitalizacija $ 293.73K$ 293.73K $ 293.73K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 293.73K$ 293.73K $ 293.73K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

