Današnja cena Perpcoin

Današnja cena kriptovalute Perpcoin (PERPCOIN) v živo je --, s spremembo 6.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PERPCOIN v USD je -- na PERPCOIN.

Kriptovaluta Perpcoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 190,141, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B PERPCOIN. V zadnjih 24 urah se je PERPCOIN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00265271, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PERPCOIN premaknil +0.03% v zadnji uri in -17.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Perpcoin (PERPCOIN)

Tržna kapitalizacija $ 190.14K$ 190.14K $ 190.14K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 190.14K$ 190.14K $ 190.14K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Perpcoin je $ 190.14K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PERPCOIN je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 190.14K.