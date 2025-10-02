Tokenomika Pepper Meme (PEPPER)

Odkrijte ključne vpoglede v Pepper Meme (PEPPER), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Pepper Meme (PEPPER)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Pepper Meme (PEPPER), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 5.26M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 5.26M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.01275333
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00051362
Trenutna cena:
$ 0.00525716
Informacije o Pepper Meme (PEPPER)

$PEPPER is a memecoin project that blends community engagement, gamification, and education to reestablish what memecoins are. For far too long, this bull run has been infested with pump and dump schemes and shady tokenomics.

We believe the best way to change that is through education, not regulation. The Pepper Academy will create a bridge for the knowledge gap that allows bad actors to profit.

We also want to tap back into the fun side of memes, bring back the old spirit. We aim to do this through our own $PEPPER branded games, real community engagement, long term partnerships, etc.

$PEPPER is a memecoin, but more importantly: a brand.

Uradna spletna stran:
https://pepper.meme

Tokenomika Pepper Meme (PEPPER): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Pepper Meme (PEPPER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PEPPER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PEPPER.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PEPPER, raziščite ceno žetona PEPPER v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

