Tokenomika Pepito (PEPITO)

Odkrijte ključne vpoglede v Pepito (PEPITO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 12:13:10 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Pepito (PEPITO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Pepito (PEPITO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 26.66K
Skupna ponudba:
$ 999.49M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.49M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 26.66K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00207133
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.0000201
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Pepito (PEPITO)

This project is about Pépito The black Cat whose movements in and out of his home are automatically tracked by a camera linked to his Twitter bot account @PepitoTheCat. The cat has been a trending topic on the platform since 2016, resurfacing in July 2023 as people began to comment as ironic fans of the cat eagerly waiting for his return home or mourning his departure. Pepito has also become the subject of numerous fan art depictions over the years.

The French Clément Storck started the Twitter account @PepitoTheCat on July 2011 after he created an online tool that can send notifications for life events, like when his cat passed through the door, "you can get a notification, send a Tweet, get an email," he explained to Vice in a November 18th, 2016, article.

Uradna spletna stran:
http://pepitocto.com

Tokenomika Pepito (PEPITO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Pepito (PEPITO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PEPITO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PEPITO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PEPITO, raziščite ceno žetona PEPITO v živo!

Napoved cene PEPITO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PEPITO? Naša stran za napovedovanje cen PEPITO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

