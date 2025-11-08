Današnja cena PepeVerse

Današnja cena kriptovalute PepeVerse (PVRSE) v živo je --, s spremembo 5.51 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PVRSE v USD je -- na PVRSE.

Kriptovaluta PepeVerse je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 65,279, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.76M PVRSE. V zadnjih 24 urah se je PVRSE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PVRSE premaknil -0.25% v zadnji uri in -12.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PepeVerse (PVRSE)

Tržna kapitalizacija $ 65.28K$ 65.28K $ 65.28K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 65.28K$ 65.28K $ 65.28K Zaloga v obtoku 999.76M 999.76M 999.76M Skupna ponudba 999,755,141.520502 999,755,141.520502 999,755,141.520502

Trenutna tržna kapitalizacija PepeVerse je $ 65.28K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PVRSE je 999.76M, skupna ponudba pa znaša 999755141.520502. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 65.28K.