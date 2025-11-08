Današnja cena PEPETO

Današnja cena kriptovalute PEPETO (PEPETO) v živo je $ 0.00057003, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PEPETO v USD je $ 0.00057003 na PEPETO.

Kriptovaluta PEPETO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 57,003, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M PEPETO. V zadnjih 24 urah se je PEPETO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.068676, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00003379.

V kratkoročni uspešnosti se je PEPETO premaknil -- v zadnji uri in +1.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PEPETO (PEPETO)

Tržna kapitalizacija $ 57.00K
Volumen (24H) --
Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 57.00K
Zaloga v obtoku 100.00M
Skupna ponudba 100,000,000.0

