Današnja cena PePenguin

Današnja cena kriptovalute PePenguin (PENGUIN) v živo je $ 0.0000076, s spremembo 79.97 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PENGUIN v USD je $ 0.0000076 na PENGUIN.

Kriptovaluta PePenguin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,602.67, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B PENGUIN. V zadnjih 24 urah se je PENGUIN trgovalo med $ 0.00000367 (najnižje) in $ 0.00001171 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00100794, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000159.

V kratkoročni uspešnosti se je PENGUIN premaknil -0.00% v zadnji uri in +38.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PePenguin (PENGUIN)

Tržna kapitalizacija $ 7.60K$ 7.60K $ 7.60K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.60K$ 7.60K $ 7.60K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija PePenguin je $ 7.60K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PENGUIN je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.60K.