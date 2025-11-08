Današnja cena PEPECAT

Današnja cena kriptovalute PEPECAT (PEPECAT) v živo je $ 0.00226712, s spremembo 2.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PEPECAT v USD je $ 0.00226712 na PEPECAT.

Kriptovaluta PEPECAT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,242,292, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 989.74M PEPECAT. V zadnjih 24 urah se je PEPECAT trgovalo med $ 0.00212296 (najnižje) in $ 0.00231775 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01174348, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PEPECAT premaknil -0.09% v zadnji uri in -31.21% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PEPECAT (PEPECAT)

Tržna kapitalizacija $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Zaloga v obtoku 989.74M 989.74M 989.74M Skupna ponudba 989,738,750.826678 989,738,750.826678 989,738,750.826678

Trenutna tržna kapitalizacija PEPECAT je $ 2.24M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PEPECAT je 989.74M, skupna ponudba pa znaša 989738750.826678. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.24M.