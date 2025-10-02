Tokenomika PEPECASH (PEPECASH)
PepeCash (PEPECASH) originated in 2016 as a cryptocurrency tied to the Pepe the Frog meme, created by artist Matt Furie in 2005 for his comic series Boy's Club. The meme gained widespread popularity on platforms like 4chan and Reddit, evolving into a cultural phenomenon. PepeCash was developed to monetize and trade digital art, specifically "Rare Pepe" cards. The concept emerged from the Rare Pepe Directory, a community-driven project to create and trade meme-based digital assets. PepeCash was designed as the currency for this ecosystem, enabling users to buy, sell, or trade these assets in a decentralized marketplace. The idea was to blend meme culture with blockchain technology, appealing to art and meme enthusiasts. PepeCash token, launched in 2023 on Ethereum also draws inspiration from the Pepe meme, aiming to expand into DeFi and NFTs.
Tokenomika PEPECASH (PEPECASH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike PEPECASH (PEPECASH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov PEPECASH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PEPECASH.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko PEPECASH, raziščite ceno žetona PEPECASH v živo!
