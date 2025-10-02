Tokenomika Pepe KRC20 ($PEPE)
Informacije o Pepe KRC20 ($PEPE)
Pepe KRC20 brings the iconic Pepe the Frog meme into the blockchain world, now available as a KRC-20 token on the Kaspa ecosystem. Pepe KRC20 celebrates Pepe’s deep roots in internet culture, particularly as a symbol of meme-driven innovation. As part of the rapidly growing Kaspa blockchain, the token benefits from the network's fast, scalable, and secure transaction infrastructure, powered by Kaspa’s innovative GhostDAG protocol.
Tokenomika Pepe KRC20 ($PEPE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Pepe KRC20 ($PEPE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov $PEPE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov $PEPE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko $PEPE, raziščite ceno žetona $PEPE v živo!
Napoved cene $PEPE
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $PEPE? Naša stran za napovedovanje cen $PEPE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
