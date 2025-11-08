BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Pepe Heimer v živo je 0.00008713 USD. Tržna kapitalizacija PEHEM je 87,130 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PEHEM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o PEHEM

Informacije o ceni PEHEM

Kaj je PEHEM

Uradna spletna stran PEHEM

Tokenomika PEHEM

Napoved cen PEHEM

Pepe Heimer Logotip

Pepe Heimer Cena (PEHEM)

Nerazporejeno

Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
Današnja cena Pepe Heimer

Današnja cena kriptovalute Pepe Heimer (PEHEM) v živo je $ 0.00008713, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PEHEM v USD je $ 0.00008713 na PEHEM.

Kriptovaluta Pepe Heimer je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 87,130, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B PEHEM. V zadnjih 24 urah se je PEHEM trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03357127, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000807.

V kratkoročni uspešnosti se je PEHEM premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Pepe Heimer (PEHEM)

$ 87.13K
--
$ 87.13K
1.00B
1,000,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Pepe Heimer je $ 87.13K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PEHEM je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 87.13K.

Zgodovina cene Pepe Heimer, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0
$ 0.03357127
$ 0.00000807
--

--

0.00%

0.00%

Zgodovina cen Pepe Heimer (PEHEM) v USD

Danes je bila sprememba cene Pepe Heimer v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Pepe Heimer v USD $ -0.0000064105.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Pepe Heimer v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Pepe Heimer v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ -0.0000064105-7.35%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Pepe Heimer

Napoved cene Pepe Heimer (PEHEM) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PEHEM v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Pepe Heimer (PEHEM) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Pepe Heimer lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kaj je Pepe Heimer (PEHEM)

Pepe Heimer is an innovative Layer 2 blockchain solution designed to revolutionize the way memes interact with blockchain technology. Amid the challenges of slow transaction speeds, high gas fees, and network congestion that plague many existing blockchains, Pepe Heimer aims to provide a fast, scalable, and efficient platform. By harnessing the infectious nature of memes, the project seeks to create an engaging environment where users can seamlessly transact and interact. This unique approach not only enhances the user experience but also promotes the vibrant culture of memes, making blockchain technology more accessible and enjoyable for a wider audience.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu.

Vir Pepe Heimer (PEHEM)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Pepe Heimer

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Pepe Heimer?
Če bi kriptovaluta Pepe Heimer rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Pepe Heimer.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:38:53 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Pepe Heimer (PEHEM)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Pepe Heimer

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.