Današnja cena Pepe Heimer

Današnja cena kriptovalute Pepe Heimer (PEHEM) v živo je $ 0.00008713, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PEHEM v USD je $ 0.00008713 na PEHEM.

Kriptovaluta Pepe Heimer je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 87,130, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B PEHEM. V zadnjih 24 urah se je PEHEM trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03357127, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000807.

V kratkoročni uspešnosti se je PEHEM premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Pepe Heimer (PEHEM)

Tržna kapitalizacija $ 87.13K$ 87.13K $ 87.13K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 87.13K$ 87.13K $ 87.13K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Pepe Heimer je $ 87.13K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PEHEM je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 87.13K.