Današnja cena kriptovalute Pentagon Pizza Watch v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija PPW je 792,536 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PPW v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Pentagon Pizza Watch v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija PPW je 792,536 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PPW v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o PPW

Informacije o ceni PPW

Kaj je PPW

Uradna spletna stran PPW

Tokenomika PPW

Napoved cen PPW

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Pentagon Pizza Watch Logotip

Pentagon Pizza Watch Cena (PPW)

Nerazporejeno

Cena 1 PPW v USD v živo:

$0.00079255
$0.00079255$0.00079255
+8.80%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Pentagon Pizza Watch (PPW) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:11:42 (UTC+8)

Današnja cena Pentagon Pizza Watch

Današnja cena kriptovalute Pentagon Pizza Watch (PPW) v živo je --, s spremembo 8.82 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PPW v USD je -- na PPW.

Kriptovaluta Pentagon Pizza Watch je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 792,536, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.99M PPW. V zadnjih 24 urah se je PPW trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00229383, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PPW premaknil -2.34% v zadnji uri in +4.78% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Pentagon Pizza Watch (PPW)

$ 792.54K
$ 792.54K$ 792.54K

--
----

$ 792.54K
$ 792.54K$ 792.54K

999.99M
999.99M 999.99M

999,988,194.57575
999,988,194.57575 999,988,194.57575

Trenutna tržna kapitalizacija Pentagon Pizza Watch je $ 792.54K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PPW je 999.99M, skupna ponudba pa znaša 999988194.57575. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 792.54K.

Zgodovina cene Pentagon Pizza Watch, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00229383
$ 0.00229383$ 0.00229383

$ 0
$ 0$ 0

-2.34%

+8.82%

+4.78%

+4.78%

Zgodovina cen Pentagon Pizza Watch (PPW) v USD

Danes je bila sprememba cene Pentagon Pizza Watch v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Pentagon Pizza Watch v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Pentagon Pizza Watch v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Pentagon Pizza Watch v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+8.82%
30 dni$ 0-65.04%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Pentagon Pizza Watch

Napoved cene Pentagon Pizza Watch (PPW) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PPW v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Pentagon Pizza Watch (PPW) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Pentagon Pizza Watch lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Pentagon Pizza Watch v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PPW za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Pentagon Pizza Watch.

Kaj je Pentagon Pizza Watch (PPW)

The Alt-Data Powerhouse of Prediction Markets – Meet @pizzintwatch $PPW

Location data has long been one of the most powerful yet underappreciated forms of intelligence, shaping decisions in both financial markets and geopolitics. The world’s largest hedge funds—Citadel, Renaissance Technologies, Two Sigma—have relied on location-based indicators to place billion-dollar macro bets, from commodity flows to consumer spending patterns. PPW takes that same logic and applies it to prediction markets, positioning itself as an alt-data powerhouse.

At the core of this project is the Pentagon Pizza Index, a modern revival of a Cold War signal once nicknamed “Pizza Intelligence.” Soviet analysts observed that surges in late-night pizza deliveries to the Pentagon and CIA often correlated with crisis planning and operational surges. Pizza provided a fast, cheap, and scalable solution for feeding large teams working through the night under heightened pressure. In intelligence terms, it was a classic case of traffic analysis: inferring intent from observable patterns rather than from secrets. Over time, the anecdote became legend—“PizzINT”—and resurfaced in media accounts linking pizza spikes to events like the invasions of Grenada and Panama, the Gulf War, and more recently, the 2023–24 Middle East conflict.

@pizzintwatch has formalized this insight into a tradable, data-driven signal. Its first product, the Pentagon Pizza Index, tracks and publishes pizza order fluctuations as a proxy for geopolitical stress. Early traction has been remarkable: Google already ranks “Pizza Index” searches with http://pizzint.watch near the top, ensuring mainstream visibility that extends well beyond crypto. Each new conflict or crisis that drives spikes in the data is likely to generate not just trader attention, but also media coverage, cementing its cultural and analytical relevance.

But Pizza Index is only the beginning. The same methodology can be expanded across a wide spectrum of location-based datasets. Flight radar has long been used to track high-level government and military aircraft, with spikes in reconnaissance activity foreshadowing events such as Russia’s 2022 invasion of Ukraine. Satellite imagery of Walmart and Target parking lots can be repurposed into leading retail indicators. AIS tracking of oil tankers reveals shifts in global energy supply and demand in near real-time. NDVI satellite data provides early insight into agricultural yields and food inflation risk. Each of these signals, when integrated into a unified feed, becomes a powerful input for traders, analysts, and AI agents.

Looking ahead, the potential extends far beyond monitoring. An API and oracle layer could allow developers to plug directly into a low-latency feed of alt-data indicators, with analytics built on top. This positions @pizzintwatch as both a trusted data provider and a source of truth for exotic prediction markets. By curating, cleaning, and standardizing these signals, PPW could sell feeds to analytics platforms, AI agents, hedge funds, and retail traders alike. Vertical expansion into its own analytics engine, trading vaults, or AI trading agents becomes not just possible but natural.

What makes the project especially compelling is its memetic edge. “Pentagon Pizza Watch” is instantly memorable, bridging serious intelligence tradecraft with playful cultural branding. Combined with the official Polymarket Builders badge, this positioning gives PPW credibility both as a rigorous data product and as a viral, community-driven meme.

In short, @pizzintwatch sits at the intersection of prediction markets, RWA oracles, and alt-data infrastructure. It is simultaneously an intelligence experiment, a tradable signal, and a narrative-rich meme. With its cultural resonance, technical potential, and first-mover advantage, $PPW is poised to become a cornerstone in the evolution of on-chain alt-data markets.

