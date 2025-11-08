Današnja cena Penguru

Današnja cena kriptovalute Penguru (PENGURU) v živo je $ 0.00002302, s spremembo 5.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PENGURU v USD je $ 0.00002302 na PENGURU.

Kriptovaluta Penguru je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 19,578.54, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 850.58M PENGURU. V zadnjih 24 urah se je PENGURU trgovalo med $ 0.00002174 (najnižje) in $ 0.00002355 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00078496, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00002105.

V kratkoročni uspešnosti se je PENGURU premaknil -1.06% v zadnji uri in -27.90% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Penguru (PENGURU)

Tržna kapitalizacija $ 19.58K$ 19.58K $ 19.58K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 19.58K$ 19.58K $ 19.58K Zaloga v obtoku 850.58M 850.58M 850.58M Skupna ponudba 850,576,444.953077 850,576,444.953077 850,576,444.953077

Trenutna tržna kapitalizacija Penguru je $ 19.58K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PENGURU je 850.58M, skupna ponudba pa znaša 850576444.953077. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 19.58K.