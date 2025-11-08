Današnja cena penguin wif backpack

Današnja cena kriptovalute penguin wif backpack (WIFBAG) v živo je $ 0.00000949, s spremembo 5.19 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WIFBAG v USD je $ 0.00000949 na WIFBAG.

Kriptovaluta penguin wif backpack je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,486.83, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.83M WIFBAG. V zadnjih 24 urah se je WIFBAG trgovalo med $ 0.00000895 (najnižje) in $ 0.00000977 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00079334, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000888.

V kratkoročni uspešnosti se je WIFBAG premaknil +0.31% v zadnji uri in -23.38% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije penguin wif backpack (WIFBAG)

Tržna kapitalizacija $ 9.49K$ 9.49K $ 9.49K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.49K$ 9.49K $ 9.49K Zaloga v obtoku 999.83M 999.83M 999.83M Skupna ponudba 999,831,056.284809 999,831,056.284809 999,831,056.284809

Trenutna tržna kapitalizacija penguin wif backpack je $ 9.49K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WIFBAG je 999.83M, skupna ponudba pa znaša 999831056.284809. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.49K.