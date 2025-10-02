Tokenomika PEKO (PEKO)
Tokenomika in analiza cen PEKO (PEKO)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PEKO (PEKO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o PEKO (PEKO)
PEKO is a high-energy memecoin fueled by community hype and unstoppable optimism. Designed for degens and dreamers, it’s the token that screams "Let’s Freakin’ Go!"—rallying holders to push boundaries, chase gains, and vibe with the crypto chaos. Fast, fun, and fearless, PEKO is your ticket to the meme-fueled rocket ride!
We have a LOT of stuff planned, From Burn wallets to contests & Games,
AND WE ARE JUST GETTING STARTED
Tokenomika PEKO (PEKO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike PEKO (PEKO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov PEKO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PEKO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko PEKO, raziščite ceno žetona PEKO v živo!
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
