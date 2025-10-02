Odkrijte ključne vpoglede v PEKO (PEKO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PEKO (PEKO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

PEKO is a high-energy memecoin fueled by community hype and unstoppable optimism. Designed for degens and dreamers, it’s the token that screams "Let’s Freakin’ Go!"—rallying holders to push boundaries, chase gains, and vibe with the crypto chaos. Fast, fun, and fearless, PEKO is your ticket to the meme-fueled rocket ride! We have a LOT of stuff planned, From Burn wallets to contests & Games, AND WE ARE JUST GETTING STARTED

Zdaj, ko razumete tokenomiko PEKO, raziščite ceno žetona PEKO v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov PEKO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike PEKO (PEKO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PEKO? Naša stran za napovedovanje cen PEKO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

