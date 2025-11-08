Današnja cena Pege

Današnja cena kriptovalute Pege (PEGECOIN) v živo je --, s spremembo 3.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PEGECOIN v USD je -- na PEGECOIN.

Kriptovaluta Pege je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 15,004.07, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.59M PEGECOIN. V zadnjih 24 urah se je PEGECOIN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00722476, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PEGECOIN premaknil -0.24% v zadnji uri in -15.61% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Pege (PEGECOIN)

Tržna kapitalizacija $ 15.00K$ 15.00K $ 15.00K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 15.00K$ 15.00K $ 15.00K Zaloga v obtoku 998.59M 998.59M 998.59M Skupna ponudba 998,594,470.158069 998,594,470.158069 998,594,470.158069

Trenutna tržna kapitalizacija Pege je $ 15.00K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PEGECOIN je 998.59M, skupna ponudba pa znaša 998594470.158069. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 15.00K.