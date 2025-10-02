Odkrijte ključne vpoglede v Pedro Raccoon (GINGER), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

This thing rarely happens where an owner of a viral animal/ meme decides to join a memecoin community and support them the way the owner of the raccoon did with $GINGER.

Pedro Raccoon. GINGER is a memecoin built on Solana based on the viral tiktok Raccoon named Ginger.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov GINGER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Pedro Raccoon (GINGER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

