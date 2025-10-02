Odkrijte ključne vpoglede v Pectra Giraffe (GPECTRA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

The coin is real. The name is legendary. And the takeover has already started. $GPECTRA is not just another token—it is not designed, but discovered. Hidden deep within the mathematical DNA of Ethereum itself, $GPECTRA emerged as a cryptographic anomaly—an elegant artifact of on-chain entropy. Currently in CTO, $GPECTRA exists not as a mere project, but as a phenomenon—uncovered, not constructed. It carries a mission rooted in the betterment of the decentralized community: to redistribute power, reward curiosity, and elevate those who recognize the signal within the noise. $GPECTRA is a token for the seekers, the believers, and the builders of tomorrow.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov GPECTRA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Pectra Giraffe (GPECTRA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

