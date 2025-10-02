Tokenomika Peblo (PEBLO)

Odkrijte ključne vpoglede v Peblo (PEBLO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:41:45 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Peblo (PEBLO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Peblo (PEBLO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 19.41K
Skupna ponudba:
$ 987.82M
Razpoložljivi obtok:
$ 987.82M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 19.41K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Peblo (PEBLO)

Peblo is a culturally inspired meme token that pays homage to the legendary figure of Pablo Escobar, blending his larger-than-life persona with the power of blockchain technology. It’s not just a token; it’s a movement that fuses culture, humor, and storytelling to build a vibrant, bold, and engaged community—the Cartel.

Peblo stands out in the crowded meme coin market with:

Authentic Branding: Drawing inspiration from Escobar's global cultural impact. Community-Driven Growth: No paid influencers—our loyal supporters build the foundation. Unique Events: From strategic burns to creative collaborations, we keep the community engaged.

Uradna spletna stran:
https://peblo.co

Tokenomika Peblo (PEBLO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Peblo (PEBLO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PEBLO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PEBLO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PEBLO, raziščite ceno žetona PEBLO v živo!

Napoved cene PEBLO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PEBLO? Naša stran za napovedovanje cen PEBLO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

