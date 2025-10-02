Tokenomika Peanut the Doge (PDOGE)

Tokenomika Peanut the Doge (PDOGE)

Odkrijte ključne vpoglede v Peanut the Doge (PDOGE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:41:38 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Peanut the Doge (PDOGE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Peanut the Doge (PDOGE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 8.42K
$ 8.42K
Skupna ponudba:
$ 999.93M
$ 999.93M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.93M
$ 999.93M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 8.42K
$ 8.42K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00191019
$ 0.00191019
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0

Informacije o Peanut the Doge (PDOGE)

A bold Solana meme coin targeting 1000X growth and a $10M market cap. Join the journey and unleash the potential!

Peanut the Doge: A bold Solana meme coin targeting 1000X growth and a $10M market cap. Join the journey and unleash the potential!

PDOGE - is a memecoin. Don’t mortgage your house or sell your grandma’s jewelry for PDOGE tokens – unless she’s okay with that. Always invest responsibly and remember, it’s all just peanuts and fun ... PDOGE is not responsible for sudden peanut cravings, squirrel sightings, or excessive laughter

Uradna spletna stran:
https://pdoge.io/

Tokenomika Peanut the Doge (PDOGE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Peanut the Doge (PDOGE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PDOGE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PDOGE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PDOGE, raziščite ceno žetona PDOGE v živo!

Napoved cene PDOGE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PDOGE? Naša stran za napovedovanje cen PDOGE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

