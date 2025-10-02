Tokenomika PEAKDEFI (PEAK)
Tokenomika in analiza cen PEAKDEFI (PEAK)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PEAKDEFI (PEAK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o PEAKDEFI (PEAK)
PEAK Tech was launched on 09/05/2019 by an international team based in Dubai, UAE. It aims to create a DeFi ecosystem and educate their community. The PEAK token is the utility token of this ecosystem which consists of 3 pillars:
PEAKDEFI fund: The PEAKDEFI fund is a decentralized and permissionless asset management fund, created to connect investors and asset managers for capital growth. This protocol was audited by Quantstamp and launches on November 2020.
PEAKDEFI wallet app: The PEAKDEFI wallet app launched on August 2020 for iOS and Android app.peakdefi.com. This wallet is an one-stop solution for taking control of your decentralized finances. Native, in-wallet App for DeFi solutions for everyone. Users can create and import an Ethereum wallet. There is also an integrated DEX (decentralized exchange). It is non-custodial - only users have access to their keys.
MarketPeak: MarketPeak is the education and software platform that focuses on the non-crypto advanced users to help them understand crypto and DeFi better.
Tokenomika PEAKDEFI (PEAK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike PEAKDEFI (PEAK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov PEAK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PEAK.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko PEAK, raziščite ceno žetona PEAK v živo!
Napoved cene PEAK
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PEAK? Naša stran za napovedovanje cen PEAK združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
