Odkrijte ključne vpoglede v PEAKDEFI (PEAK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PEAKDEFI (PEAK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

PEAK Tech was launched on 09/05/2019 by an international team based in Dubai, UAE. It aims to create a DeFi ecosystem and educate their community. The PEAK token is the utility token of this ecosystem which consists of 3 pillars: PEAKDEFI fund: The PEAKDEFI fund is a decentralized and permissionless asset management fund, created to connect investors and asset managers for capital growth. This protocol was audited by Quantstamp and launches on November 2020. PEAKDEFI wallet app: The PEAKDEFI wallet app launched on August 2020 for iOS and Android app.peakdefi.com. This wallet is an one-stop solution for taking control of your decentralized finances. Native, in-wallet App for DeFi solutions for everyone. Users can create and import an Ethereum wallet. There is also an integrated DEX (decentralized exchange). It is non-custodial - only users have access to their keys. MarketPeak: MarketPeak is the education and software platform that focuses on the non-crypto advanced users to help them understand crypto and DeFi better.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov PEAK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike PEAKDEFI (PEAK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

