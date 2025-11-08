Današnja cena Peak Internet Male Performance

Današnja cena kriptovalute Peak Internet Male Performance (PIMP) v živo je --, s spremembo 3.44 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PIMP v USD je -- na PIMP.

Kriptovaluta Peak Internet Male Performance je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,965.19, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.38M PIMP. V zadnjih 24 urah se je PIMP trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00115542, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PIMP premaknil -0.24% v zadnji uri in -7.61% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Peak Internet Male Performance (PIMP)

Tržna kapitalizacija $ 8.97K$ 8.97K $ 8.97K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.97K$ 8.97K $ 8.97K Zaloga v obtoku 999.38M 999.38M 999.38M Skupna ponudba 999,384,926.557876 999,384,926.557876 999,384,926.557876

