Odkrijte ključne vpoglede v Peachfolio (PCHF), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Peachfolio (PCHF), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

You will be able to check the original price you bought a token at, add notes to keep a record of important information, and monitor the current marketcap without needing to go to external sites such as poocoin.

peachfolio is a Decentralized Finance (DeFi) portfolio tracker app. It lets you see the current value of your DeFi cryptocurrency tokens in one easy location. With it, you can access all the data you need to make informed decisions and get the most out of your trades. You will be able to check the original price you bought a token at, add notes to keep a record of important information, and monitor the current marketcap without needing to go to external sites such as poocoin. You will also have access to most of peachfolio’s functionality as soon as you install the free app. However, we've also created 'Pro' features for holders of our token that will help you get even more out of your portfolio. This will include functionality such as monitoring your P&L, and setting up price alerts, with more functionality also planned!

Zdaj, ko razumete tokenomiko PCHF, raziščite ceno žetona PCHF v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov PCHF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Peachfolio (PCHF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PCHF? Naša stran za napovedovanje cen PCHF združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

