Tokenomika PayPal USD (PYUSD)

Odkrijte ključne vpoglede v PayPal USD (PYUSD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 04:13:22 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen PayPal USD (PYUSD)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PayPal USD (PYUSD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.43B
$ 2.43B
Skupna ponudba:
$ 2.43B
$ 2.43B
Razpoložljivi obtok:
$ 2.43B
$ 2.43B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.43B
$ 2.43B
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.021
$ 1.021
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.959426
$ 0.959426
Trenutna cena:
$ 0.999511
$ 0.999511

Informacije o PayPal USD (PYUSD)

PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company.

Uradna spletna stran:
https://www.paypal.com/us/digital-wallet/manage-money/crypto/pyusd

Tokenomika PayPal USD (PYUSD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike PayPal USD (PYUSD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PYUSD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PYUSD.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PYUSD, raziščite ceno žetona PYUSD v živo!

Napoved cene PYUSD

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PYUSD? Naša stran za napovedovanje cen PYUSD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

