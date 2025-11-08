Današnja cena PayFi Strategy Token USDC

Današnja cena kriptovalute PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) v živo je $ 1.056, s spremembo 0.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PSTUSDC v USD je $ 1.056 na PSTUSDC.

Kriptovaluta PayFi Strategy Token USDC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 72,074,015, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 68.25M PSTUSDC. V zadnjih 24 urah se je PSTUSDC trgovalo med $ 1.056 (najnižje) in $ 1.059 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.059, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.032.

V kratkoročni uspešnosti se je PSTUSDC premaknil -0.16% v zadnji uri in +0.04% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

Trenutna tržna kapitalizacija PayFi Strategy Token USDC je $ 72.07M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PSTUSDC je 68.25M, skupna ponudba pa znaša 68250963.201137. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 72.07M.